Emekliye 4 bin TL ödeme: Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Hüseyin Topuz

Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyeleri emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yılda iki kez verilen bu ikramiyeler Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bilindiği üzere 2025 yılı için emekli bayram ikramiyeleri 4000 TL olarak belirlendi.

Kurban bayramına kısa bir süre kala bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı.

Emekli vatandaşlar kurban bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihi merakla bekliyor.

Peki kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar..

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Buna göre ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü hesaplarda olması öngörülüyor.