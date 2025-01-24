Emekliye aylık 1200 TL doğalgaz desteği: Başvuran alıyor...

Haber Merkezi

Sivas Belediyesi, dar gelirli emekli vatandaşlarına yönelik başlattığı nakit destek programını hayata geçirdi.

676 emekliye 2 bin TL yardım ödemelerine başladı. Ayrıca, yakıt yardımı yapılması uygun görülen 4 bin 463 kişiye de destek verildi.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Dar gelirli emeklilerimize her ay düzenli olarak 2 bin lira destek sağlayacağımıza dair söz vermiştik.

Bunun kapsamında Ocak ayı itibarıyla 666 emeklimize desteklerimize başladık. Tabi bu destekleri verirken belirli kriterler ortaya koyduk. Bu kriterler arasında en önemlisi kişinin üzerine hiçbir taşınmaz mülkiyetin olmaması. Özellikle evi kirada olan emekli maaşının düşük olduğu emeklileri tespit ettik yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda belirlediğimiz emeklilerimizin hesaplarına bu hafta itibariyle 2 bin TL yatırdık.” dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ HESAPLARA YATTI

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, emeklilere yönelik 2 bin TL aylık yardımın yanı sıra, 4 bin 463 aileye de Ocak, Şubat ve Mart aylarında her ay 1200 TL yakacak desteği sunduklarını açıkladı.

Yapılan ödemelerin Gülkart hesaplarına yatırıldığını belirten Uzun, “Bir diğer konu da yakacak desteğiydi. Kış şartları içerisindeyiz. Sivas kışı ile meşhur bir şehrimiz 4 bin 463 ailemize ocak şubat mart aylarında bin 200 TL maddi destek sağlayacağız. Bun da ilk olarak bu hafta Gül kartlara yatırdık. Bu çalışmalarda şehrimizde yaşayan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA