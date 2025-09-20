Emlak vergisi 2. taksitleri ne zaman ödenecek? İşte 2025 ödeme takvimi

Emlak vergisi ödeme tarihleri, gayrimenkul sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

İlk taksit ödemeleri tamamlandıktan sonra gözler bu kez ikinci taksit ödemelerine çevrildi.

Vatandaşlar özellikle "Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ne zaman yapılacak, tutarı ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Peki 2025 yılı emlak vergisi ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi ne zaman?

Konuya dair merak edilen detayları sizler için derledik. İşte emlak vergisi ödemelerine ilişkin son bilgiler…

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan hatırlatma paylaşımına göre ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında ödenecek.