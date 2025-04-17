Emziklerde kimyasal alarmı! O marka toplatılıyor...

Yağmur Uçar

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına başlandı.

Sistem kapsamında oluşturulan internet sitesi "www.guvensizurun.gov.tr"ye ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı.

Listeye eklenen son ürünler arasında ise "emzik" dikkatleri çekti.

Arıkan Plastik firmasına ait "Sweat Baby Silikon Klasik Emzik Kod 850" adlı üründe "Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Kapsamında Limit Değerinin Üzerinde Uçucu Bileşiklerin Tayini Ve Bisfenol A Tespit Edilmiştir." denildi.

Karar ise piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması oldu.