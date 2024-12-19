En çok çalınan araba markaları belli oldu! Hırsızların ilk hedefi oluyorlar

İngiliz uzmanlar tarafında yapılan araştırmalar sonucunda en çok çalınan otomobil markaları listelendi.
Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan o model araçlar, modern güvenlik sistemlerindeki açıklar nedeniyle hırsızların hedefi haline gelmiş durumda.
Uzmanlar, son dönemde otomobil hırsızlarının ilk olarak gözüne diktiği 3 modeli açıkladı. Bakın en çok çalınan modeller hangileriymiş.
EN ÇOK ÇALINAN ARABA MODELLERİ
İngiliz basınında yer alan habere göre otomobil hırsızların hedefi konumunda olan araç modelleri açıklandı. İşte, o modeller…
1-Ford Fiesta
2- Volkswagen Golf
3- BMW 3 Serisi
HIRSIZLIĞA KARŞI ALINACAK BASİT ÖNLEMLER
Uzmanlar, araç hırsızlıklarına karşı şu etkili yöntemlerin uygulanmasını öneriyor:
-Kapıları Mutlaka Kontrol Edin
-Görünür Caydırıcılar Kullanın
-Değerli Eşyalarınızı Görünür Bırakmayın
-Takip Cihazı Edinin