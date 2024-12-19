En çok çalınan araba markaları belli oldu! Hırsızların ilk hedefi oluyorlar

Haber Merkezi

İngiliz uzmanlar tarafında yapılan araştırmalar sonucunda en çok çalınan otomobil markaları listelendi.

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan o model araçlar, modern güvenlik sistemlerindeki açıklar nedeniyle hırsızların hedefi haline gelmiş durumda.

Uzmanlar, son dönemde otomobil hırsızlarının ilk olarak gözüne diktiği 3 modeli açıkladı. Bakın en çok çalınan modeller hangileriymiş.

EN ÇOK ÇALINAN ARABA MODELLERİ

İngiliz basınında yer alan habere göre otomobil hırsızların hedefi konumunda olan araç modelleri açıklandı. İşte, o modeller…

1-Ford Fiesta

2- Volkswagen Golf

3- BMW 3 Serisi

HIRSIZLIĞA KARŞI ALINACAK BASİT ÖNLEMLER

Uzmanlar, araç hırsızlıklarına karşı şu etkili yöntemlerin uygulanmasını öneriyor:

-Kapıları Mutlaka Kontrol Edin

-Görünür Caydırıcılar Kullanın

-Değerli Eşyalarınızı Görünür Bırakmayın

-Takip Cihazı Edinin