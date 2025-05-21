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En çok kaza yapan otomobiller listelendi! Bu modellerden uzak durun

En çok kaza yapan otomobiller listelendi! Bu modellerden uzak durun 2024 yılı boyunca yapılan trafik kazaları özelinde yapılan çalışmalar sonucunda en çok kazaya karışan otomobil markaları açıklandı. En çok kazaya karışan modeller belli olurken listenin zirvesinde yer alan markalar araç güvenliğinin sorgulanmasına neden oldu. İşte, en çok kaza yapan otomobiller…