En çok kaza yapan otomobiller listelendi! Bu modellerden uzak durun

2024 yılında trafikteki güvenlik tartışmalarını alevlendirecek veriler kamuoyuyla paylaşıldı. ABD merkezli sigorta platformu Insurify, yıl boyunca en fazla kazaya karışan araç modellerinin listesini açıkladı.
Listenin en dikkat çekici yönü ise, "güvenlik sistemleriyle öne çıkan" modern bazı modellerin, kazalarda üst sıralarda yer alması oldu.
Rapor, birçok büyük üreticinin en az bir modelinin listenin üst sıralarında yer aldığını ortaya koyarken, bazı markaların ise birden fazla modeliyle kaza istatistiklerinde öne çıkması dikkat çekti.
2024’ÜN EN ÇOK KAZAYA KARIŞAN ARAÇ MODELLER
Kia Soul EV (Güney Kore) – %15.1
Mazda Mazdaspeed 3 (Japonya) – %12.6
Chevrolet Bolt EUV (ABD) – %11.8
Jeep Wrangler Unlimited (ABD) – %11.7
Volkswagen ID.4 (Almanya) – %11.7
Jeep Wrangler / YJ (ABD) – %11.6
Hyundai Ioniq Hybrid (Güney Kore) – %11.4
Chevrolet Bolt EV (ABD) – %11.4
RAM 2500 (ABD) – %11.2
Chrysler Voyager (ABD) – %11.2