En dayanıklı otomobiller belli oldu! Sağlamlık listesinin ilk beşine o marka yerleşti

Haber Merkezi

ABD merkezli iSeeCars oto şirketi tarafından otomobiller üzerinde yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Şirket tarafından yapılan araştırma sonucunda en uzun ömürlü otomobil modellerin yer aldığı liste güncellendi.

Yapılan incelemelerde kilometre ömürleriyle dikkat çeken birçok model arasından bir marka uzun yıllar kullanım garantisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

En sağlam 30 otomobil listesinin ilk beş sırasını dolduran Toyota, yüzde 25,9’dan yüzde 36,6’ya uzanan kilometre ihtimali ile sağlamlığını kanıtlamış oldu.

EN UZUN ÖMÜRLÜ OTOMOBİLLER

1-Toyota Tundra: %36.6

2- Toyota Sequoia: %36.4

3- Toyota 4Runner: 26.8

4- Toyota Tacoma: %26.7

5- Toyota Highlander Hybrid: %25.9

6- Honda Ridgeline: %25.8

7-Chevrolet Suburban: %22.0

8- Toyota Avalon: %22.0

9- Lexus GX: %20.7

10- Chevrolet Silverado 1500: %18.8

Listenin devamı ise şu şekilde sıralandı: