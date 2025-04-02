En fazla boşanan ülkelere bakın! İslam ülkeleri şaşırttı...

Yağmur Uçar

Boşanma oranları, modern toplumların sosyal dinamiklerini anlamak için önemli bir göstergedir.

Günümüzde, birçok ülkede boşanma oranları hızla artmaktadır ve bu durum, aile yapılarının ve toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

divorce .com'un açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla boşanmanın yaşandığı ülkeler sıralandı.

İşte boşanma oranının en yüksek olduğu ülkeler...

20) İZLANDA | 1.9

19) İSVİÇRE | 1.9

18) TÜRKİYE | 2.1

17) LÜKSEMBURG | 2.3

16) TAYVAN | 2.3

15) FİNLANDİYA | 2.4

14) İSVEÇ | 2.5

13) ETİYOPYA | 2.6

12) DANİMARKA | 2.7

11) KANADA | 2.8

10) LİTVANYA | 2.8

9) NİJERYA | 2.9

8) KÜBA | 2.9

7) UKRAYNA | 3.1

6) ÇİN | 3.2

5) BELARUS | 3.7

4) MOLDOVA | 3.8

3) RUSYA | 3.9

2) KAZAKİSTAN | 4.6

1) MALDİVLER | 5.52