En güçlü pasaportlar listesi güncellendi! İşte, Türk pasaportunun yeni sıralaması

Haber Merkezi

Dünyada bir ülkenin uluslararası prestijini ölçmenin yollarından biri de vatandaşlarına sunduğu seyahat özgürlüğü... Bu özgürlüğün en net göstergelerinden biri ise pasaportun gücü.

Her yıl merakla beklenen ve ülkelerin küresel hareketlilikteki konumlarını belirleyen Henley Pasaport Endeksi 2025 sonuçları açıklandı.

Yeni rapor, uluslararası arenada kimlerin daha rahat seyahat ettiğini, kimlerin ise daha fazla vize duvarıyla karşılaştığını gözler önüne serdi.

Listenin zirvesi bu yıl da Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine aitken, Türkiye pasaportunun gösterdiği yükseliş dikkatlerden kaçmadı.

Küresel mobilite haritası olarak da nitelendirilen bu sıralama, sadece tatil planlarını değil, iş seyahatlerinden akademik fırsatlara kadar birçok alanda ülke vatandaşlarının hareket kabiliyetini etkiliyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1- Singapur – 195 ülke

2- Japonya – 193 ülke

3- Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya, Finlandiya – 192 ülke

4- Avusturya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda, Lüksemburg – 191 ülke

5- Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz, Yeni Zelanda – 190 ülke

6- Avustralya, Yunanistan – 189 ülke

7- Kanada, Malta, Polonya – 188 ülke

8- Çekya, Macaristan – 187 ülke

9- ABD, Estonya – 186 ülke

10- Litvanya, Letonya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri – 185 ülke

Türkiye ise söz konusu listede geçen yıla göre 6 basamak yükselerek 46. sıraya yerleşmesi oldu. Türk vatandaşları artık 116 ülkeye vizesiz ya da varışta vizeyle giriş yapabiliyor.