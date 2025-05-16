En halsiz kan grubu belli oldu: Gün ortasında pilleri bitiyor…

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Günümüzde bitkinlik, modern yaşamın adeta değişmez bir parçası haline geldi.

Uzun çalışma saatleri, stres, uykusuzluk ve sağlıksız beslenme gibi etkenler bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Ancak konu sadece yaşam tarzıyla sınırlı olmayabilir.

Asya kültürlerinde uzun süredir var olan ve zamanla dünyanın birçok yerinde tartışılmaya başlanan bir inanış, bu yorgunluk halini kan gruplarıyla ilişkilendiriyor.

Bu görüşe göre, kişinin sahip olduğu kan grubu yalnızca sağlık durumunu değil, aynı zamanda enerji düzeylerini ve hatta kişilik özelliklerini bile etkileyebiliyor.

Peki, en bitkin kan grubu hangisi?

EN HALSİZ KAN GRUBU BELLİ OLDU

Bilimsel dünyada doğrudan bir kanıt bulunmasa da, yapay zeka destekli analizler ve bazı geleneksel inançlar yorgunluk hissinin kan gruplarıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Yapay zeka algoritmalarıyla yapılan değerlendirmelere göre, 0 Rh negatif grubuna sahip bireylerin bağışıklık sistemleri çevresel değişimlere daha duyarlı çalışabiliyor.

Bu durum, daha sık görülen halsizlik, baş dönmesi, enerji düşüklüğü gibi şikayetlerle kendini gösterebiliyor.

Üstelik, bu grup bireylerin demir eksikliği ve buna bağlı kronik yorgunluk gibi durumlara yatkın olduğu da iddialar arasında.