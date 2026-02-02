En yeni ve dualı Berat Kandili mesajları 2026! Kandile özel kutlama sözleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Berat Kandili, 2026 yılında da af ve bağışlanma gecesi olarak görülür.

Bu gecede insanlar Allah’tan af diler, dua eder ve tövbe etmeye çalışır. Kalplerin temizlenmesi ve geçmiş hatalar için bağışlanma istenmesi önemlidir.

Aynı zamanda bu gecede, bir yıl boyunca yaşanacak olayların Allah’ın takdiriyle belirlendiğine inanılır.

Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler, 2026 yılına özel Berat Kandili mesajları paylaşarak bu anlamlı geceyi hatırlatır.

İşte, en güzel ve dualı Berat Kandili kutlama mesajları...

DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026

Allah’ım! Bizi affettiklerin arasına al. “Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Bakara, 173) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecede gönülleriniz huzurla dolsun. “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 28) Hayırlı Berat Kandilleri.

Rabbim bu geceyi günahlarımızdan arınmaya vesile eylesin. “Allah tövbeleri kabul edendir.” (Tevbe, 104) Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

Dualarınızın kabul, kalbinizin ferah olduğu bir kandil olsun. “Bana dua edin, size karşılık vereyim.” (Mümin, 60) Bu gece edilen dualar göğe yükselsin, umutlar yeşersin.

“Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.” (Bakara, 207) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. “Allah dilediğini bağışlar.” (Maide, 18) Berat Kandili, kalplerin temizlendiği bir başlangıç olsun.

“Kim tövbe eder ve salih amel işlerse, Allah onun tövbesini kabul eder.” (Furkan, 71) Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun.

“Rabbinin rahmeti her şeyi kuşatmıştır.” (A’raf, 156) Allah’ım, bizleri bağışla ve doğru yoldan ayırma.

“Şüphesiz Allah çok affedicidir.” (Nisa, 99) Hayırlı kandiller.

Berat Kandili, umutların tazelendiği bir gece olsun. “Allah, zorluktan sonra kolaylık verir.” (Talak, 7)

Bu gece yapılan dualar kabul, edilen tövbeler makbul olsun. “Allah samimi tövbe edenleri sever.” (Bakara, 222)

Rabbim sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur nasip etsin. “O, kullarına çok merhametlidir.” (Şura, 19)

Kalpleriniz imanla, evleriniz bereketle dolsun. “Eğer şükrederseniz, size nimetimi artırırım.” (İbrahim, 7) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecede affa sığınanlardan olalım. “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer, 53)

Dualarınız göğe, umutlarınız yarına ulaşsın. “Allah her şeye gücü yetendir.” (Bakara, 20)

Rabbim bu geceyi bizim için hayırlı kararların başlangıcı eylesin. “O, en güzel hüküm verendir.” (Tin, 8)

Berat Kandili, kalbinize huzur, hayatınıza bereket getirsin. 'Allah dilediğine hesapsız rızık verir.” (Bakara, 212)

Bu gece eller semaya, gönüller rahmete açılsın. “Rabbiniz çok bağışlayıcıdır.” (Kehf, 58)

Allah’ım, bizi affet, bize merhamet et. “Sen affedicilerin en hayırlısısın.” (A’raf, 155) Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili, geçmişe af, geleceğe umut olsun. “Allah iman edenlerin yardımcısıdır.” (Bakara, 257)