En zararlı çorba açıklandı! Masum sandık, meğer o çorba zehir gibiymiş

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Dünya mutfakları arasında severek tüketilen ancak sağlık açısından zararlı yemeklere ev sahipliği yapan pek çok mutfak yer alıyor.

Uzun yıllardır zararlarından bir haber tüketilen bu yemekler hakkında yıllar sonra ortaya çıkan zararlar şaşkına çeviriyor.

Bu kapsamda yapılan bir çalışma sonucunda Doğu Avrupa mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Solyanka çorbası, uzmanlar tarafından en zararlı çorbalar arasında gösterildi.

Rusya ve Ukrayna'da sık tüketilen bu geleneksel çorba, lezzetiyle öne çıksa da sağlığa etkileri açısından endişe yaratıyor.

İÇİNDE NE ARASAN VAR!

İçeriğiyle de şaşkına çeviren ancak severek tüketilen Solyanka çorbası, et, salam, sosis, zeytin, turşu ve limon gibi birçok malzemenin birleşimiyle hazırlanıyor. Yoğun kıvamı ve ekşi-tuzlu aromasıyla bilinen bu çorba uzmanlara göre bu zengin içeriğin sağlığa bedeli oldukça ağır olabilecek yemekler arasında yer alıyor.

Beslenme uzmanları, Solyanka çorbasının yüksek yağ içeriği, işlenmiş et ürünleri ve baharat oranı nedeniyle kalp, damar, tansiyon ve mide rahatsızlıkları bulunan bireyler için ciddi risk taşıdığını aktarıyor.

Özellikle gastrit, ülser ve pankreas rahatsızlıkları olan kişilere bu çorbanın kesinlikle önerilmediği belirtiliyor. Ancak tüm uyarılara rağmen Solyanka çorbası başta Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere Doğu Avrupa'da oldukça seviliyor ve sofralardan eksik olmamaya devam ediyor.