Enseyi kararttıysanız dikkat: Bakın neyin habercisi..

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Ensenize hiç baktınız mı? Eğer bir koyulaşma görüyorsanız, dikkat...

Ense kararması deyimden de öte bir durum.

Birçok hastalığın habercisi olan ense bölgesinde koyulaşma, altta yatan sorunlara işaret ediyor.

İşte muhtemel sebepleri...

ENSE KARARMASI SEBEPLERİ

Ensede kararma genellikle bir iç hastalığın ciltteki yansımasıdır.

Kozmetik bir problem gibi görünse de, özellikle insülin direnci gibi ciddi sorunların erken belirtisi olabilir. Bu yüzden ihmal edilmemeli, altında yatan neden mutlaka araştırılmalıdır.

1. İnsülin Direnci

Vücut insülini etkili kullanamadığında, cilt hücreleri çoğalmaya başlar ve kararma olur. Genellikle kilo fazlalığı ve tip 2 diyabet riski ile birlikte görülür.

2. Polikistik Over Sendromu (PCOS)

Kadınlarda hormon dengesizliğine neden olur. İnsülin direncine bağlı olarak ensede kararma görülebilir.

3. Hormonal Bozukluklar

Tiroid bezi hastalıkları (hipotiroidi gibi), Cushing sendromu gibi endokrin problemlerle ilişkili olabilir.