Erden Timur yine yaptı yapacağını! Galatasaray'a yeni gol makinesi; 42 gol 18 asist… Ara transfer sezonunu iyi kapatan Galatasaray, şimdi de gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki yerli İbrahimovic’i kadrosuna katmak istiyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, kış transfer sezonunda yaptığı dikkat çeken hamlelerin ardından yaz transfer sezonu için harekete geçti.

Taraftarlarına heyecan veren haberlere imza atan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin puan kaybıyla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sürdürüyor.

Derrick Köhn, Carlos Vinícius ve Serge Aurier gibi önemli isimleri kadrosuna katarak adından söz ettiren Galatasaray, şimdi gözünü Almanya'ya çevirdi.

Türk futbolunun Zlatan Ibrahimovic'i olarak bilinen yıldız oyuncuyu transfer etmek için adımlarını hızlandırdı.

22 yaşında gol makinesi geliyor

Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek adına Almanya'nın Werder Bremen takımında başarılı bir performans sergileyen genç yetenek Eren Dinkçi'yi transfer etmek üzere büyük adımlar atıyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncuyla yaz transfer dönemi için neredeyse anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılı yetkililerin Eren'in menajeri ile görüştüğü belirtildi. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Werder Bremen formasıyla bu sezon 21 maçta görev alarak 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Oyun tarzı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle İsveçli efsane golcü Zlatan Ibrahimovic'e benzetilen genç yetenek, Galatasaray'ın hedeflerine uygun bir profil çiziyor.

Kariyeri boyunca 104 maçta görev alan Eren Dinkçi 42 gol ve 18 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.