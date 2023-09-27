Erteleme maçı! Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının detayları..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçı dolayısıyla ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir maçının ne zaman oynanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 5 galibiyet aldı. Sarı lacivertliler ligde oynadığı son maçta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 12 galibiyet alarak sezona fırtına gibi başladı. Öte yandan takımın başına Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir bu sezon oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ettiği son 5 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Fenerbahçe son 5 maçtaki tek mağlubiyetini Şubat 2022'de İsmail Kartal yönetiminde aldı. Futbolseverler erteleme maçının oynanacağı tarihi ve saati araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Başakşehir müsabakası 28 Eylül Perşembe (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.