Erteleme maçı! Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçı dolayısıyla ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir maçı için geri sayım başladı.
Futbolseverler ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir maçının ne zaman oynanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı.
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 5 galibiyet aldı. Sarı lacivertliler ligde oynadığı son maçta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 12 galibiyet alarak sezona fırtına gibi başladı.
Öte yandan takımın başına Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir bu sezon oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ettiği son 5 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Fenerbahçe son 5 maçtaki tek mağlubiyetini Şubat 2022'de İsmail Kartal yönetiminde aldı.
Futbolseverler erteleme maçının oynanacağı tarihi ve saati araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe - Başakşehir müsabakası 28 Eylül Perşembe (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Başakşehir maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.