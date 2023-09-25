Erteleme maçı! İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte ertelenen maçın oynanacağı tarih ve yayınlanacağı kanal..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşındaki Molde maçı dolayısıyla ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı. Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılılar ligde oynadığı son maçta Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Öte yandan sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İstanbulspor'da bugün beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İstanbulspor teknik direktör Fatih Tekke, ayrılık konusunda anlaşma sağladı. Zorlu maç öncesi teknik direktörü ile yolları ayıran İstanbulspor'un evinde oynayacağı Galatasaray maçı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? İstanbulspor - Galatasaray müsabakası 26 Eylül Salı (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. İstanbulspor - Galatasaray maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol