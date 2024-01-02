Ertesi gün hapı ne kadar, kaç TL? Norlevo, Ertes ve Ella fiyatı 2024

Korunulmamış cinsel ilişki sonrası "doğum kontrol" yöntemi olarak kullanılabilen ertesi gün hapı, kadınlar tarafından içiliyor.
Plansız gebelik yaşamak istemeyenler, ertesi gün hapına başvurarak durumu kurtarıyor.
Yüzde 99'a kadar etkili olabilen ertesi gün hapını bilinçli kullanmak önem arz ediyor.
Korunmasız ilişki sonrası acil korunma seçeneklerinden biri olan ertesi gün hapının kullanımı, yararları ve zararları, fiyatı merak ediliyor.
En iyi ertesi gün hapı hangisi sorusuna cevaben "Norlevo, Ertes, Ella" seçenekleri karşımıza çıkıyor.
Peki, ertesi gün hapı ne zaman içilir? Zararlı mı? Ertesi gün hapı kaç TL 2024? İşte merak edilenler...
Ertesi gün hapı ne zaman kullanılır?
Ertesi gün hapı korunmasız cinsel ilişkinin ardından ne kadar erken sürede içilirse o kadar etkili olur.
İlişkinin ardından 24 saat içinde kullanılan ertesi gün hapı gebeliği yüksek oranda engeller.
72 saatin sonunda alındığı takdirde ise gebeliği önleme etkisi kalmamaktadır.
Ertesi gün hapı fiyatları 2024
En çok tercih edilen ertesi gün hapı Ella'nın fiyatı 2024 yılında 400 – 500 TL bandında değişiyor.
Ertes ve Norlevo tablet ise 300-400 TL aralığındadır.