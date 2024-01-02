Haberler



Bilgi



Ertesi gün hapı ne kadar, kaç TL? Norlevo, Ertes ve Ella fiyatı 2024

Ertesi gün hapı ne kadar, kaç TL? Norlevo, Ertes ve Ella fiyatı 2024 Acil bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan ertesi gün hapları, reçetesiz alınabiliyor. Peki, en iyi ertesi gün hapı hangisi? Ertesi gün hapı ( norlevo, ertes, ella) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 fiyatı...