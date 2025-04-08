Eşarp ve şallardaki parfüm lekesine son! 1 kaşığı tertemiz yapıyor

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ünlük yaşamda sıkça kullandığımız parfümler, bazen istemeden kıyafetlerimize, özellikle de hassas kumaşlardan üretilen eşarp ve şallarımıza bulaşabiliyor.

Parfüm lekeleri, içeriğindeki alkol ve esanslar nedeniyle zamanla kalıcı hale gelerek hem görüntü hem de kumaş sağlığı açısından can sıkıcı bir sorun haline dönüşebiliyor.

Ancak endişeye gerek yok! Evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç doğal yöntemle eşarp ve şallarınızı eski temiz ve taze görünümlerine kavuşturabilirsiniz.

İşte en etkili temizlik önerileri:

EŞARP VE ŞALLARI TERTEMİZ YAPIYOR

Beyaz sabun, aynı zamanda kumaş dostu bir leke çıkarıcı. Ilık suyla hafifçe nemlendirdiğiniz lekenin üzerine sabunu doğrudan sürün. Nazikçe ovalayın ve durulayın. Yıkama sonrası eşarbınızı sererek kurutmanız yeterli.

Ya da bir çay kaşığı karbonatın üzerine birkaç damla sirke damlatın. Lekenin üzerine uygulayıp birkaç dakika bekletin. Köpürme etkisiyle lekeyi yerinden oynatan bu karışımı soğuk suyla durulayarak mucizevi sonucu görün.

Bir diğer yöntem ise tuz ve limon. Lekenin üzerine limon suyu sıkın, ardından tuz serpin. Hafifçe ovalayıp 5-10 dakika bekledikten sonra durulamanız yeterli. Hem leke çıkar hem de eşarbınız ferah bir kokuya kavuşur.