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Eski Fenerbahçe ve Beşiktaşlı durdurulamıyor! 27 maç 14 Gol 6 Asist..

Eski Fenerbahçe ve Beşiktaşlı durdurulamıyor! 27 maç 14 Gol 6 Asist.. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan yeni takımında göz dolduruyor. Başarılı futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Tolgay Arslan'ın bu sezonki istatistikleri...