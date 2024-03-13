Eski Fenerbahçe ve Beşiktaşlı durdurulamıyor! 27 maç 14 Gol 6 Asist..

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen 33 yaşındaki Tolgay Arslan bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
2014 yılında Alman ekibi Hamburg'tan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan 5 sezon siyah beyazlı tformayı giydikten sonra 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Profesyonel futbol kariyerine 2009 yılında Hamburg ile başlayan Tolgay Arslan kariyerinde Alemannia Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City takımlarında forma giydi.
Bu sezonun başında Avustralya takımlarından Melbourne City'e transfer olan Tolgay Arslan performansıyla göz dolduruyor.
Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde bu sezon oynadığı 21 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 29 puanı bulunan Melbourne City ligde 6. sırada yer alıyor.
Melbourne City'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimleri arasında Tolgay Arslan yer alıyor.
Bu sezon 14 gol attı
Tolgay Arslan bu sezon oynadığı 27 resmi maçta 14 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Tolgay Arslan son olarak Melbourne City'nin WS Wanderers'i 7-0 yendiği maçta 2 gol atarak adından söz ettirdi.