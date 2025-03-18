Eski Türkiye güzeli Sevcan Danlı TikTok videosunda oraya çıktı! Gören tanıyamadı: Yıllar acımasız davranmış

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Takvimler 1968 yılını gösterdiğinde Hürriyet Gazetesi tarafından Türkiye Güzeli seçilen güzelliği ile adeta görenleri büyüleyen Sevcan Danlı yıllar sonra bir TikTok videosunda ortaya çıktığı iddia edildi.

Darülaceze'yi ziyaret eden bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan 'Tekrar 20 yaşında olsaydım' isimli videosunda eski Türkiye Güzeli Sevcan Danlı olduğunu söyleyen bir kadının yer alması kısa sürede videonun sosyal medyada ilgi odağı olmasına neden oldu.

Videoda isminin Sevcan Danlı olduğunu belirten bir kadın, Tekrar 20 yaşında olsa Türkiye güzeli olmak istediğini yazarak medyanın gündemine düştü.

YILLAR HİÇ ACIMAMIŞ!

Videonun viral olmasının ardından Danlı birçok kullanıcı tarafından araştırılırken eski hallerini gören gözlerine inanamadı.

Türkiye güzeli seçilmesinin ardından birçok Yeşilçam filminde de yer aldı. Ancak zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığını görerek sektörden ayrılan Danlı yılların acımasız davrandığı yönünde yorumların odağı haline geldi.