Esnaf kredisi faiz oranları 2025! Güncellendi: İşte esnaf limitleri...

Yağmur Uçar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar İftar Programı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni kredi destek paketi hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik kredi ve faiz indirimi ile ilgili müjdeli haberi duyurdu.

Erdoğan, kredi limitlerinin artırıldığını ve faiz oranlarının düşürüldüğünü açıkladı.

Kredi hesabı yapan esnaf, güncel limit ve faizleri araştırmaya başladı.

Esnaf kredisi başvuruları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabiliyor. Başvurular banka şubelerinden veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiriliyor.

Peki; esnaf kredisi ne kadar, faizi yüze kaç? İşte güncel rakamlar...

ESNAF KREDİSİNDE GÜNCEL ORANLAR 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkarlara kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari araç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz.

TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz.

Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz." dedi.