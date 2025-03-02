Esra Erol’a çıkan dilencinin aylık kazancı dudak uçuklattı! 13 asgari ücretten fazla kazanıyor

Haber Merkezi

ATV ekranlarının severek takip edilen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol’da yine şaşkına çeviren bir olaya ev sahipliği yaptı.

Sevgilisinin kaçtığı iddialarıyla programa çıkan Ferhat, açıklamalarıyla gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Ailece dilenci olduklarını söyleyen Ferhat 'Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben.' diyerek bu sayede para biriktirdiğini söyledi.

Esra Erol bu duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve 'Niye dileniyorsun çakı gibi delikanlısın. Ne diyorsun dilenirken? Taşı sıksan suyunu çıkartırsın' diyerek tepki gösterdi.

KAZANCINI AÇIKLADI

Dilencilik yaptığını söyleyen genç adama tepki gösteren Esra Erol karşılaştığı cevap karşısında şaşkına döndü. Ferhat isimli genç ise 'Aylık almış 22 bin TL. Ev olmuş 30 bin TL. Nasıl yapacaksın?' şeklinde yanıt verdi. Esra Erol bunun üzerine 'Kaç para kazanıyorsun?' diye sordu.

Ferhat 'Benim aylık kazancım... Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL' şeklinde yanıt verdi.

Aylık kazancıyla izleyiciyi şaşkına çeviren Ferhat kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

PARA VERMEYİN

Ferhat’ın kazancını açıklamasının ardından hayrete düşen Erol sokakta gördüğünüz dilencilere para vermeyin diyerek uyarılarda bulunurken aynı zamanda İçişleri Bakanlığına da çağrıda bulundu.

Erol, "Dilenerek mi? Vay... İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunalım buradan. Sokakta gördükleri dilencilere acımasınlar.' ifadeleriyle dikkat çekti.