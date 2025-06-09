Eti pişirirken atın, kurban tadını bastırın...

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Kurban Bayramı geldiğinde hepimizin evine taze kurban eti giriyor.

Ancak pek çok kişi bu etin tadını “biraz farklı” bulduğunu söylüyor ve tüketirken zorlanıyor.

Bu yüzden de bazen bu kıymetli etler dolaplarda unutulup israf olabiliyor.

Yeni kesilmiş etin tadı ve kokusu, marketten aldığınız dinlenmiş ve işlenmiş etlerden farklıdır. Çünkü kasların gevşemesi ve doğal enzimlerin çalışması için etin bir süre dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Ayrıca hayvanın yaşı, beslenme şekli ve yağ oranı da tat üzerinde etkili olur.

Oysa birkaç basit yöntemle kurban etini çok daha lezzetli hale getirip rahatlıkla tüketebilirsiniz.

İşte çözümü...

BÖYLE PİŞİRİN

Marine etmek hem tadı güzelleştirir hem de yumuşaklık sağlar.

Zeytinyağı, yoğurt, limon suyu, sarımsak ve sevdiğiniz baharatlarla hazırlayacağınız karışımda eti birkaç saat bekletin. Sonrasında pişirdiğinizde farkı hissedeceksiniz.

Defne yaprağı, kekik, biberiye gibi aromatik baharatlar kurban etine çok yakışır ve tadını dengeler. Özellikle kavurma ya da güveç tariflerinde bolca kullanabilirsiniz.