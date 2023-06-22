Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış sınırı uygulaması ne zaman sona erecek? Bakan açıkladı.. 1 Temmuz 2023 tarihinde sona ermesi beklenen kira artış sınırı uygulaması hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

Son dönemde büyük bir sorun haline gelen yüksek kira bedellerine devlet el koyarak kira artış sınırı uygulamasına geçmişti.

Devlet tarafından alınan karar doğrultusunda 11 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarih aralığında yenilenen kira sözleşmelerinde, kiracılara %25'i geçen zamlar yapılamayacak.

1 Temmuz'da sona erecek uygulamanın süresinin uzatılıp uzatılmayacağı uzun süredir merak ediliyordu.

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zammı sınırlamasıyla alakalı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere kira artış oranı, her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Fakat orantısız artan kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında 1 Temmuz 2023 tarihinde kadar kira zammına %25 sınır uygulaması getirilmişti.

Peki, kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı? İşte detaylar..

Adalet Bakanı sürenin uzatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklama ile %25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Bu açıklamaya göre kirada %25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.