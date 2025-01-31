Ev sahibi ve kiracılara bir masraf daha! Artık onun içinde ücret ödenecek

Haber Merkezi

Emlak sektöründe yaşanan değişiklikler kapsamına bir yenisi daha eklendi. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni düzenleme kapsamında yeni bir masraf kapısı daha açıldı.

Emlak sektöründe öneli bir değişiklik olan ve kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayan düzenlemenin ikinci aşamasına geçilirken, emlak danışmanlarının bu süreçte daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Söz konusu kapsamda ev sahibi veya kiracının, bir emlak danışmanıyla çalışması durumunda sözleşme hazırlanması için ek bir ücret ödeyecek.

EK ÜCRET ÖDENECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, emlak danışmanları da e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerine dahil olacak ve bu hizmet karşılığında bir ücret alabilecekler.

Yani, kiracı ve ev sahibi, bir emlak danışmanıyla çalışması durumunda sözleşme hazırlanması için ek bir ücret ödeyecek.

Yıl sonunda devreye alınması planlanan yeni düzenleme ile emlak danışmanları, yetkilendirildikleri takdirde kira sözleşmelerini hazırlayarak tarafların onayına sunabilecek.