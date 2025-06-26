Ev sahipleri dikkat! O belge olmayan yandı: 143 bin TL ceza kesiliyor

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Fethiye’de, izinsiz kiralama yapanlara yönelik denetimler giderek sertleşiyor. Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi olmadan konutlarını turistlere kiraya veren ev sahipleri, yüz binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Yerel haber kaynağı Haber48’in aktardığına göre, son denetimlerde 42 kaçak villaya toplamda 6 milyon 45 bin 60 TL idari para cezası kesildi. Her bir konut için uygulanan ceza tam 143 bin 930 TL olarak belirlendi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, eğer aynı konut birden fazla kez izinsiz kiralanırsa ceza katlanıyor. İkinci tespitte 719 bin 650 TL, üçüncü ve sonraki tespitlerde ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar para cezası uygulanacağı aktarılıyor.

CEZASI 1 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

Denetimlerde bazı konut sahiplerinin, denetimlerden kaçmak için günlük ya da haftalık kiraya verdikleri konutları sahte "100 gün üzeri uzun dönem sözleşmeler" ile göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Ancak ekipler, bu tür aldatıcı yöntemlere karşı da tedbirli davranıyor. Söz konusu yöntemin belirlenmesi halinde ev sahiplerine tam 1 milyon 439 bin 300 TL ceza kesileceği bildirdi.