Ev yapımı limonata nasıl yapılır? Ev yapımı kolay limonata tarifi

Sıcak yaz günlerinin en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan limonata, evde de kolayca hazırlanabiliyor.

Marketlerde hazır olarak satılan limonataların aksine, evde yapılan limonata katkı maddesi içermez ve damak tadınıza göre şekillendirilebilir.

Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği içeceklerden biri olan limonata, birkaç basit malzeme ile kısa sürede hazırlanabiliyor.

İşte lezzetiyle serinleten kolay limonata tarifi…

Ev Yapımı Kolay Limonata Tarifi

Malzemeler:

- 4 adet limon

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 litre soğuk su

- Birkaç dal taze nane (isteğe bağlı)

- Buz (servis için)

Hazırlanışı:

- Limonları güzelce yıkayıp kabuklarını rendenin ince kısmıyla rendeleyin. (Sadece sarı kısmını rendelemeye dikkat edin.)

- Limonların suyunu sıkın ve bir kaba alın.

- Bir sürahiye limon suyu, limon kabuğu rendesi ve şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar iyice karıştırın.

- Soğuk suyu ilave edin ve tekrar karıştırın.

- Buz ve isteğe göre taze nane yaprakları ekleyerek servis edin.