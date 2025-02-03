Evcil hayvan sahiplerine müjde: 6 Şubat’ta A101’e geliyor!

Haber Merkezi

A101, 6 Şubat Perşembe günü için hazırladığı yeni Aldın Aldın aktüel kataloğunu duyurdu.

Bu hafta mağaza raflarında, her ihtiyaca hitap eden indirimli ürünler dikkat çekiyor.

Elektronikten kişisel bakıma, mutfak gereçlerinden ev aletlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip ürünler, uygun fiyatlarla A101 müşterileriyle buluşacak.

Öne çıkan ürünler arasında Onvo ve Toshiba TV çeşitleri, tuşlu telefon, APEC üç tekerlekli elektrikli moped, oyuncu koltuğu, hava üflemeli saç şekillendirici, IPL cihazı, saç kurutma makinesi ve akıllı vücut analiz baskülü gibi teknolojik ürünler yer alıyor.

Ayrıca, Fantom halı yıkama makinesi, dikey süpürge, el blender seti, kalpli döküm kek kalıbı ve bambu kesme tahtası gibi ev ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

İşte 6 Şubat indirim kataloğu: