Evde mum yoksa çözümü var: 3 malzeme ile sonsuza kadar yanıyor...

Yağmur Uçar

Eskiden sık sık yaşanan elektrik kesintileri, günümüzde daha az yaşansa da mum ihtiyacı anlık olabiliyor.

Tam da lazımken evde mum kalmaması ise ayrı bir endişe yaratıyor.

İşte, bu yöntem sayesinde bitmeyen bir mumunuz olacak.

Sadece 3 malzeme ile yapılan bu pratik mum, istediğiniz kadar yanacak.

EV YAPIMI MUM

Kulak çubuğu + su + pirinç + zeytinyağı ile “doğal bir mum” yapmak mümkün.

Bu malzemelerle acil durumlarda işe yarayacak bir “basit yağ lambası” yaparak ışık kaynağı yaratabilirsiniz.

1 adet kulak çubuğu (pamuklu kısmı fitil görevi görecek)

Bir çay bardağı ya da minik bir cam kase

1-2 yemek kaşığı pirinç (zemini dengelemek için)

Yeteri kadar zeytinyağı (veya ayçiçek yağı da olur)

YAPILIŞI

Kasenin tabanına pirinci dökün. Kulak çubuğunu dik durması için destekler. Pirinç bu noktada ağırlık ve denge sağlar.

Kulak çubuğunu ortasına yerleştirin. Pamuklu kısmı yukarıda kalmalı. Bu kısmı fitil gibi kullanacağız.

Zeytinyağını üzerine dökün. Çubuğun pamuklu kısmı yağla ıslanmalı. Pirinçleri de biraz geçebilir, ama çok doldurmayın.

1-2 dakika bekleyin ki pamuk yağı iyice emsin.

Ardından çakmakla yakın. Pamuk kısmı yavaşça yanacak, küçük ama sabit bir alev verir. Fitilin ıslandığı sürece yanmaya devam edecektir.