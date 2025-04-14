Evdeki buzlar beyaz, dışardakiler ise şeffaf! İşte nedeni...

Yağmur Uçar

Evde kalıba koyduğumuz suyu dondurucuya atarız ve buz elde ederiz.

Ancak bu buzlar, genellikle beyaz renklidir.

Dışarıdan satın aldığımız bir içeceğini içindeki buzlar ise daha şeffaf bir yapıdadır.

Bu farkın neden oluştuğunu hiç merak ettiniz mi...

İşte sebebi!

BUZ RENGİNDEKİ FARK

Evdeki buz küpleri, genellikle sudan hızlıca donarak oluşur.

Bu durumda suyun içinde bulunan gazlar ve mineral maddeler sıkışır ve bunlar buzun içinde birikerek beyaz bir görünüm oluşturur. Yavaş donan buzda ise bu gazlar dışarıya atılır.

Dışarıda satılan buzlar genellikle daha yavaş donar çünkü profesyonel buz makineleri, suyu kontrollü bir şekilde dondurur.

Bu daha yavaş donma işlemi sayesinde, sudaki gazlar daha kolay bir şekilde dışarıya çıkar ve buz, içindeki hava kabarcıklarından arınmış olur. Sonuçta, buz daha şeffaf bir hale gelir.