Evdeki saksıya dikin, pazara markete gitmeyin! 3-4 günde büyüyor...

Yağmur Dinç

Çeşitli salataların sevilen lezzeti olan taze soğan, pazar ve marketlerde cep yakıyor.

Küçük demetleri bile oldukça pahalı sayılan bu yeşillik, aslında evde yetiştirilebiliyor.

Hem ekonomik hem de hızlıca taze soğan yetiştirmek için bir saksı yeterli.

Öncelikle saksının dibine bir miktar toprak yerleştirin. Daha sonra üzerine biraz gübreden koyun. Sonrasında yine toprak ilave edin.

Toprağın üzerine çok bastırmadan hava alacak şekilde bıraktıktan sonra arpacık soğanları ince kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirin.

Soğanların arasına 10 santimetre kadar boşluk bırakın ve yaklaşık 2 günde 1 sulayın.

3-4 gün içinde yeşillenmeye başlayacaktır. Bu aşamadan sonra taptaze soğanlarınızı kullanabilirsiniz.