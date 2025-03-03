Evdeki sigara kokusu tarihe karışıyor, o üç malzemeyi karıştırmak yetiyor

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Sigara kokusu her ne kadar içiciler için rahatsızlık vermiyor olsa da içmeyenler için oldukça rahatsız eden kokuların başında yer alır.

Mutfakta, salonda ya da herhangi bir oda da içilen sigara kumaşlara sinerek oldukça rahatsız edici bir hal alır. Tam da bu noktada sigara kokusunu gidermek için çeşitli pratik yöntemler bulunur.

Bu yöntemler sayesinde oldukça can sıkıcı olan eşyalara işleyen sigara kokusundan kurtulmak oldukça basitmiş.

Söz konusu pratik yöntemler arasında yer alan ve yalnızca 3 malzeme ile saniyeler içinde hazırlanan bu karışım günlerce geçmeyen adeta kumaşa işleyen sigara kokusunu bakın nasıl bertaraf ediyor.

KOKUDAN ESER KALMIYOR

Birçok ev hanımının muzdarip olduğu gidermek için çeşitli oda kokularına para dökmek zorunda bırakan sigara kokusu meğer hemen her evde bulunan o 3 malzemeyle tarihe karışıyor.

Sirke, vanilya ve karbonat kombinasyonu ile elde edeceğiniz bu karışım evdeki kötü sigara kokusunu gidermede çoğu oda kokusundan daha başarılı oluyor.

Bu karışımı hazırlamak için tek yapmanız gereken ise uygun bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı beyaz sirke, 1 tatlı kaşığı karbonat ve bir paket vanilya koymak ve iyice karıştırmak.

Malzemeleri koyup karıştırdıktan sonra elde ettiğiniz bu karşımı yoğun olarak sigara içilen noktalara koymanız sigara kokusunu hapsetmekte oldukça etkili olacak.