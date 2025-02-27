Evi gül suyu ile silin, tepeden tırnağa etkilenin...

Yağmur Uçar

Gül, özellikle sevilen ve değerli bir çiçek olarak bilinir.

Peygamber Efendimiz Muhammed (S.A.V.)'in hadislerinde, güzel kokulara olan düşkünlüğü ve temizlikle ilgili öğütleri sıkça yer alır.

Gül, güzelliği, kokusu ve simgesel anlamlarıyla İslam'da çokça beğenilen bir çiçek olmuştur.

Gül suyu ise Müslüman alemi tarafından sıkça kullanılan hoş bir kokudur.

Özellikle ev temizliğinde gül suyu tercih etmek, birçok faydasıyla dikkat çekmektedir.

Gül suyu, temizliğinizi yaparken evin her köşesine hoş ve doğal bir parfüm gibi yayılan ferah bir koku bırakır.

Kimyasal temizlik malzemelerine göre daha doğal bir alternatiftir. Hassas ciltler ve alerjik reaksiyonlara eğilimli kişiler için daha güvenlidir.

Gül suyu, bakterileri öldürmeye ve dezenfekte etmeye yardımcı olur, bu da evde hijyenin sağlanmasında etkili bir faktördür.

Gül suyu, aromaterapi etkisi de yaratır. Gülün rahatlatıcı kokusu, stresin azalmasına ve ruhsal rahatlamaya yardımcı olabilir.