Evinde olan çöpe atacak: Meşhur tatlının içinden bakın ne çıktı

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Knockro Inc. tarafından üretilen ve ABD genelindeki mağazalarda satışa sunulan Bonya markalı yoğurt parfe ürünleri, içeriğinde etikette belirtilmeyen badem bulunması nedeniyle geri çağrılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı ürünlerde kullanılan granola karışımı beyan edilmemiş badem içermekte.

Alerjisi olan bireyler için bu durum hayati tehlike yaratabilecek ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ürünler, 5 Mayıs 2025 son kullanma tarihli, 12 onsluk şeffaf plastik kaplarda satışa sunulmuştu.

"TÜKETMEYİN" ÇAĞRISI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmemiş olsa da, önleyici bir önlem olarak geri çağırma işlemi başlatıldı.

Yapılan iç soruşturma, hatanın şirketin üretim ve paketleme süreçlerinde yaşanan geçici bir arızadan kaynaklandığını ortaya koydu.

Ürünleri satın alan tüketicilerden, ürünleri aldıkları mağazalara iade etmeleri isteniyor. Tam geri ödeme sağlanacak.