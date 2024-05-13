Evlilik kredisi hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ilk ödeme tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi olan "evlilik kredisi" ilk başvuruları tamamlandı.
Bakanlık, yeni evlenecek gençlere belirli kriterleri sağlamaları halinde vereceği 150 bin liralık faizsiz kredi için ödeme tarihleri belli oldu.
İlk etapta deprem bölgesinde yaşayan çiftlerin yararlandığı kredi, 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz şeklinde verilecek. Böylece genç çiftler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bir nefes alacak.
Peki faizsiz evlilik kredisi ne zaman hesaplara yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? İşte ilk ödeme tarihi...
Evlilik kredisi ilk ödeme tarihi 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz." dedi.
İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.