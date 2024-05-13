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Evlilik kredisi hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ilk ödeme tarihi

Evlilik kredisi hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ilk ödeme tarihi Pilot bölge olarak deprem illerinden başvuruları alınan 150 bin TL evlilik kredisi için ödeme vakti geldi. Başvuruda bulunan çiftler, hesaplarına yatacağı anı bekliyor. Peki, evlilik kredisi ilk ödemesi ne zaman? 150 bin lira evlilik kredisi ne zaman yatacak? İşte o tarih...