Evlilikte riskli kan grupları belirlendi! Bu kişiler asla uyuşmuyor...

Yağmur Uçar

İnsanların kanı hem ABO sistemine göre (A, B, AB, 0), hem de Rh faktörüne göre (+ veya -) sınıflandırılır.

Evlenmeyi planlayan çiftler arasında zaman zaman “kan grubu uyumu” gündeme gelmektedir.

Evlilikte kan grubu uyuşmazlığı, özellikle hamilelik döneminde annenin ve bebeğin sağlığı açısından önemli bir konudur.

Peki; hangi kan grupları uyuşmaz? Kan grubu uyuşmazlığı nedir, neye sebep olur? İşte bilgiler...

UYUŞMAYAN KAN GRUBU

Anne adayı Rh (–) iken baba adayı Rh (+) olduğunda kan uyuşmazlığı meydana gelir. Özellikle ilk bebek Rh+ ise sorun oluşmaz.

Uyuşmazlık durumunda annenin vücudu, bebeğin kanına karşı "saldırabilir".

Bu durum bebeğin kanını bozabilir; Kansızlık, sarılık yapabilir.

Anneye hamilelikte ve doğumdan sonra bir iğne (anti-D) yapılır.

Bu iğne sayesinde annenin bağışıklığı bebeğe zarar vermez. Yani tedavisi vardır, sorun büyümeden çözülür.