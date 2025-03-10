Faiz oranları değişti; 1 milyonun getirisi eridi! İşte yeni hesaplar...

Yağmur Uçar

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından bankalar mevduat faizlerini hızla güncellemeye başladı.

TCMB, geçen hafta politika faizini beklentilere paralel 250 baz indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti.

Geçen hafta bankaların kısa vadeli mevduat tekliflerinde en yüksek faiz oranı yüzde 47 civarındaydı.

Yeni haftada bu oran yüzde 44'e kadar geriledi.

Bazı bankalar ise sadece yeni müşterilere yüzde 47-48 aralığında faiz uygulamaya devam ediyor.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ

Mevduat tutarı: 1 milyon lira

Mevduat oranı: Yüzde 48

Mevduat vadesi: 32 Gün

Net getiri: 35 bin 770 lira

Mevduat tutarı: 1 milyon lira

Mevduat oranı: Yüzde 44,5

Mevduat vadesi: 32 Gün

Net getiri: 33 bin 161 lira