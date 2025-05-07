Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Yeni müşteriler yaşadı! Anında hesaba geçiyor...

Yağmur Uçar

Nakit ihtiyacı için kredi başvurusunda bulunan tüketiciler, yüksek faizler karşısında tedirgin oluyor. En düşük faizden faydalanmak isteyenler, banka banka araştırma yapıyor.

Bankalardan faizsiz kredi çekmek isteyenler için dönem dönem kampanyalar oluyor.

18 yaşını dolduran herkesin çekebileceği %0 faizli kredi tutarları 75 bin liraya kadar yükseldi.

Bankaların mayıs 2025 fırsatları, müşterileri cezbetti.

Hesap.com'a göre faizsiz kredi veren bankalar ve detayları belli oldu.

QNB

%0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL ’ye varan Taksitli nakit avans

vadeli ’ye varan Taksitli nakit avans %0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan Faizsiz kredi

AKBANK

%0 faiz oranlı 6 Ay vadeli 35.000 TL ’ye varan Faizsiz kredi

vadeli ’ye varan Faizsiz kredi %0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli avans

GARANTİ BBVA

%0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL ’ye varan Taksitli nakit avans

vadeli ’ye varan Taksitli nakit avans %0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan Faizsiz kredi

TEB

%0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 50.000 TL ’ye varan Faizsiz kredi

vadeli ’ye varan Faizsiz kredi %0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli nakit avans

DENİZBANK

%0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 20.000 TL ’ye varan Faizsiz kredi

vadeli ’ye varan Faizsiz kredi %0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI