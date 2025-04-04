Faizsiz Taksitle Egea Satışı Başladı; Ayda 12.500 TL…

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Fiat, 2025 model Egea’yı Türkiye’de satışa sundu.

Bu yılki modelde, kullanıcılara iki farklı gövde tipi seçeneği sunuluyor: Sedan ve Cross.

Her iki model de farklı donanım seçenekleriyle alıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Sedan modelinde en uygun donanım paketi "Easy" olarak belirlenirken, Cross modelinde ise "Street" donanım paketi dikkat çekiyor.

Fiat, Türkiye otomobil pazarına yeni bir soluk getiren kampanyasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Faizsiz taksit imkanı duyuruldu…

AYDA 12 BİN 500 TL

3 Nisan 2025 tarihinde başlayan faizsiz taksitli otomobil satış kampanyası, 2025 model yılı Fiat Egea için sınırlı sayıda aracı kapsıyor.

Kampanya, yalnızca 2 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli ve hızlı davrananlar, bu özel fırsattan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında, 0 km 2025 model Fiat Egea almak isteyenler, 150.000 TL kredi tutarıyla faiz ödemeksizin 12 ay vadeli ödeme planından yararlanabilecek.

Aylık ödeme tutarı ise sadece 12.500 TL olarak belirlendi.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Egea Sedan Easy Donanım Fiyatları

1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel, Benzinli) Fiyatı: 1.104.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.004.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel, Dizel) Fiyatı: 1.362.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.269.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik, Dizel) Fiyatı: 1.505.900 TL

Egea Cross Street Donanım Fiyatları

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ (Manuel, Benzinli) Fiyatı: 1.199.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.119.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ (Otomatik, Dizel) Fiyatı: 1.584.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.459.900 TL