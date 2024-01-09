Fatih Camii İmamı kimdir? Bıçaklanan İmam Kurra Hafız Galip Usta sağlık durumu İstanbul Fatih Camii İmamı, slogan atan bir vatandaşı uyarması sonucu bıçaklı saldırıya uğradı. Müslümanları derinden yaralayan durumun akabinde "Fatih Cami İmamı Kurra Hafız Galip Usta" kimdir merak konusu oldu. İşte hakkındaki bilgiler ve sağlık durumu...

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Fatih Camii'nde yaşanan olayda, Ö.S. isimli şüpheli "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırdı.

Cami İmamı ise vatandaşı bağırmaması konusunda uyardı.

Güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

Elim olayın akabinde Fatih Cami İmamı kimdir ve sağlık durumu nasıl soruları merak konusu oldu.

İşte İmam Kurra Hafız Galip Usta'nın son durumu...

Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bıçakla yaralanan Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan, müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Başhekim Mayadağlı, hastanın 3 bıçak darbesi aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bir şekilde hastaneye getirildi, zamanında etkin bir müdahale yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz çok fazlaydı.

Boyun ve göğüs bölgesine darbe almış. Soluk borusundaki darbenin müdahalesi yapılıyor. Boyundan maalesef büyük darbe almış. Kanama ve yaralanmalar kontrolümüz altında." şeklinde konuştu.