Faturada adı soyadı olanlara 300 TL müjdesi! Bunları mutlaka yapın… Faturada ismi yazan vatandaşlar için müjde geldi. Gerekli şartlar sağlanır sağlanmaz 300 TL değerinde puan cebinizde. İşte, tüm detaylar…

ensonhaber.com

Milyonlarca vatandaşın evlerine gelen faturalarında adları ve soyadları mutlaka yer alıyor. Elini çabuk tutan herkese şartlar istenildiği gibiyse 300 TL değerinde para puan hesaplara yatacak.

Artan enflasyonla beraber faturalara da zamlar ardı ardına geldi. Fatura fiyatlarının yükselmesi sebebiyle bankalar kesenin ağzını açtı.

Son tarih 10 Ocak

Yapı Kredi Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, Kendi müşterilerine özel 11 Aralık 2023 ve 10 Ocak 2024 tarihleri arasında vatandaşların vereceği otomatik fatura talimatı için 60 TL değerinde World puan faturaların toplamında 300 TL World puan kazanma imkanı sunuyor.

Nasıl başvuru yapılır?

Belirtilen kampanyaya katılmak için, telefonlarınızın SMS bölümüne TALIMAT yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarasını 4470'e SMS ile gönderilmesi yeterlidir.

Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 15 Şubat 2024 tarihinde kredi kartı ya da banka kartına yansıtılacaktır.