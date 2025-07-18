FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak? ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan FED faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) alacağı karar, dolar, altın ve kripto para piyasalarında yön belirleyici olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?