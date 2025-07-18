Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan FED faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor.
Piyasaların yol haritalarını çizmelerinde de etkili olacak temmuz ayı FED faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı odak noktası haline geldi.
Dolar kurundan altına, borsalardan kripto paralara kadar birçok varlık sınıfı üzerinde etkili olacak Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı tarih merak yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası’nın (FED) Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak.