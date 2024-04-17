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FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz toplantısının yapılacağı tarih için meraklı bekleyiş devam ediyor. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..