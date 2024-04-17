FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Dünya ekonomi piyasasının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. FED faiz toplantısından çıkacak karar ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor.
2022 yılından bu yana 11 kez faiz artırımına giden FED, son 5 toplantıda ise faizi sabit bırakma kararı aldı.
Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği FED faiz kararı öncesinde, faiz beklentisi merak uyandırdı.
Son 5 toplantıda faizi sabit bırakan FED, faiz oranını en son Temmuz 2023'te 25 baz puan artırmıştı.
Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih..
FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?
FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararının aynı gün saat 21.00'de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.