Tempura nedir, nasıl yapılır? Tempura malzemeleri ve yapılışı Japon mutfağından bir terim olan tempura, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Peki, tempura nedir ve nasıl yapılır? Tempura malzemeleri nelerdir? İşte tempuranın yapılışı...

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Tempura, Japon mutfağında popüler olan bir yemek tarifidir. Genellikle deniz ürünleri, sebzeler veya tavuk gibi malzemelerin hafif bir hamur içine batırılıp ardından kızartılmasıyla yapılır.

Tempura hamuru, buğday unu, yumurta ve soğuk su gibi basit malzemelerden yapılır ve genellikle sıcak yağda kızartılarak hazırlanır.

Sonuç, hafif ve çıtır dış kabukla kaplanmış, içi yumuşak ve lezzetli bir yemektir.

Tempura genellikle soya sosu veya tempura sosu gibi çeşitli soslarla servis edilir. Ayrıca, tempura genellikle pirinç veya noodle gibi yanında garnitürlerle sunulur

Japon mutfağının önemli bir parçası olan tempura, hem Japonya'da hem de dünya genelinde popülerdir.

Peki, tempura nasıl yapılır? İşte basit bir tempura tarifi:

Malzemeler:

Sebzeler (örneğin kabak, havuç, biber gibi)

Deniz ürünleri (örneğin karides, kalamar gibi)

Un

Soğuk su

Yumurta

Tuz

Sıvı yağ (kızartma için)

Yapılışı:

Öncelikle, sebzeleri ve deniz ürünlerini temizleyin ve doğrayın. Sebzeleri ince dilimler halinde kesmek veya uzunlamasına şeritler halinde kesmek tercih edilir.

Bir kasede un, soğuk su, bir yumurta ve biraz tuzu karıştırarak tempura hamurunu hazırlayın. Karışımın kıvamı pürüzsüz olmalı ancak çok yoğun veya sıvı olmamalıdır. İhtiyaca göre un veya su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Derin bir tencereye veya kızartma tavasına sıvı yağ koyun ve orta-yüksek ateşte ısıtın. Yağın kızgın olması önemlidir, ancak aşırı sıcak olmamalıdır.

Hazırladığınız tempura hamuruna sebzeleri veya deniz ürünlerini batırın ve fazla hamuru sallayarak süzün.

Batırdığınız malzemeleri kızgın yağa dikkatlice yerleştirin. Malzemelerin birbirine temas etmemesine özen gösterin, böylece çıtır çıtır olmalarını sağlayabilirsiniz.

Malzemeler altın rengi olana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin, ardından bir kepçe veya delikli kaşık yardımıyla çıkartın ve fazla yağını süzün.

Pişirdiğiniz tempuraları kağıt havlu üzerine yerleştirerek fazla yağını alın.

Tüm malzemeleri pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.