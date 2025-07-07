Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte seçimli genel kurul tarihi ve başkan adaylar

Fenerbahçe’de yönetim için bir kez daha sandık kuruluyor.

Kulüp, taraftarlar ve kongre üyelerinin başlattığı imza kampanyasının ardından, seçimli genel kurul kararını resmen duyurdu.

Son olarak 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimde, Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya gelmiş, oylama sonucunda Ali Koç yüzde 61,1 oy oranıyla yeniden başkan seçilmişti.

Şimdi ise gözler, yeni seçim takvimiyle birlikte adayların netleşmesine çevrildi.

Peki, başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’de merakla beklenen seçimli olağanüstü genel kurulun tarihleri netleşti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, başkanlık seçimi 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ancak ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongre 20-21 Eylül 2025’te ikinci kez toplanacak.

BAŞKAN ADAYLARI

Bu kritik seçimde dört isim, sarı lacivertli kulübün yönetimine talip olacak. Mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olurken, Saadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp de yarışa katılacak.