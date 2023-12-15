Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 14. hafta maçında Monaco’yu konuk edecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan kötü sonuçların ardından Dimitris İtudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.
Sarı lacivertlilerde Georgios Papagiannis ve Metecan Birsen, AS Monaco maçında forma giyemeyecek.
Peki, Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 15 Aralık Cuma (bugün) günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Zorlu mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Maçı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.