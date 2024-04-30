Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko,EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off serisi üçüncü maçında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek.
Play-off serisinde üç galibiyet alan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
Seride ilk iki mücadeleye Monaco ev sahipliği yaptı. Fransa'da oynanan ilk iki maçta iki takımda birer galibiyet aldı.
Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Johnathan Motley’in durumuna ise maç gününde karar verilecek.
Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki ikinci maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Beko -Monaco maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 1 Mayıs Çarşamba günü 20:45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Maçı Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.