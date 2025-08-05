Fenerbahçe - Feyenoord maçının yayınlanacağı kanal belli oldu! İşte o kanal...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu sezon iki eleme turu oynayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacağı maçların yayınlanacağı kanal belli oldu.

İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçlarının yayıncısı...

Fenerbahçe'nin 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile oynayacağı karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus ücretli yayın hizmeti veren bir kanal olduğu için maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekmektedir.