Fenerbahçe - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz kampını bitiren ve ülkeye dönüş yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak.
Portekiz kampındaki son hazırlık maçında Benfica ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler mücadeleyi 3-2 kaybetmişti.
Fenerbahçe, hazırlık döneminde oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Futbolseverler Fenerbahçe - Lazio maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
İşte, Fenerbahçe - Lazio maçının bilgileri...
Fenerbahçe - Lazio maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Lazio müsabakası 30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
Fenerbahçe - Lazio maçı S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.