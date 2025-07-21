Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Kura sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, bu zorlu eşleşmeden galip ayrılması halinde play-off turuna yükselerek gruplara kalma yolunda son adımı atacak.
Fenerbahçeli futbolseverler, şimdi gözlerini maçın ne zaman oynanacağına ve hangi kanalda yayınlanacağına çevirmiş durumda.
İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Feyenoord - Fenerbahçe maçı ilk müsabakası 5 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda’da oynanacak.
Rövanş maçı ise 12 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’da oynanacak. Maçın saatine ilişkin detaylar netleşmedi. 25 Temmuz tarihinde UEFA tarafından duyurulacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.