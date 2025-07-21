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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, dev karşılaşma ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi…

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 15:12
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kura sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, bu zorlu eşleşmeden galip ayrılması halinde play-off turuna yükselerek gruplara kalma yolunda son adımı atacak.

Fenerbahçeli futbolseverler, şimdi gözlerini maçın ne zaman oynanacağına ve hangi kanalda yayınlanacağına çevirmiş durumda.

İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ilk müsabakası 5 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda’da oynanacak.

Rövanş maçı ise 12 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’da oynanacak. Maçın saatine ilişkin detaylar netleşmedi. 25 Temmuz tarihinde UEFA tarafından duyurulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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