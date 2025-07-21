Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman? Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, dev karşılaşma ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi…